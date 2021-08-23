Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi

BBC Türkçe, Daily Mail gazetesini kaynak göstererek, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik haber servis etmişti. İngiliz medya kuruluşları, bu iddialarını İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ye dayandırsa da, İngiliz bakanın makalesinde Türkiye'nin adı dahi geçmiyor. İki kuruluş da Türkiye'nin adını haberlerine ekleyerek algı çalışması gerçekleştirdi.

SORGULAMA GEREĞİ DUYMADILAR

İngiliz medyasının kasıtlı çarpıtmasına Türkiye’deki muhalefet sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberlerin doğruluğunu sorgulamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama yapmasını talep edip Türkiye'ye iftirada bulundular.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN İFTİRA

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de 'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak" dedi.

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Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 22, 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer şekilde konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Tweetine Erdoğan'ın hesabını da ekleyen Akşener, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" sorusunu yöneltti.

Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan? https://t.co/djmnemPPkR REKLAM August 22, 2021





DÜNYA BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor