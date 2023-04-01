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Gündem

Akşener’in senaryosu elinde patladı: Kurşun gece isabet etmiş yaygarayı ertesi gün kopardılar

Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl binasına dün açılan ateş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermişti. Kısa süre sonra olayın saldırı değil, hırsız kovalayan bekçinin silahından çıkan kurşunun binaya isabet etmesiyle meydana geldiği belirlenmişti. Yaşanan provokasyon sonrası İYİ Partinin bir skandalı daha ortaya çıktı. Kurşunların gece saatlerinde binaya isabet ettiği ancak parti yetkililerinin olayı ertesi gün ihbar ettiği ve bir anda gündemin 'İYİ Parti'ye saldırı' şeklinde algı oluşturulduğu belirlendi. Öte yandan partinin yanındaki iş merkezine de kurşun isabet ettiği, kimsenin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

11:13 . 1/04/2023 السبت
Yeni Şafak
Akşener, İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

Akşener, İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

İYİ Parti İstanbul İl binasına dün ateş açıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" ifadelerini kullandı.

Fail kısa sürede yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fail kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.

Saldırı değil hırsızlık olayı

Yaşanan provokasyon sonrası İYİ Partinin bir skandalı daha ortaya çıktı. Olayın Perşembe akşamı saat saat 22 sularında meydana geldiği ancak partililerin dün öğle saatlerine doğru ihbar edildiği ortaya çıktı.

Komşu binaya da mermi isabet etmiş

Öte yandan partinin yanındaki iş merkezine de kurşun isabet ettiği, kimsenin şikayette bulunmadığı öğrenildi. Bina sahiplerinin kurşun dolayısıyla açılan deliği soğuk girmesini önlemek amacıyla muşamba ile kapattığı görüldü.


Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi

CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun atan zanlı yakalandı: İşin aslının 'hırsızlığı engellemek' olduğu ortaya çıktı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun atan zanlı yakalandı: İşin aslının 'hırsızlığı engellemek' olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.

Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.


#iyi parti
#meral akşener
#süleyman soylu
#Recep Tayyip Erdoğan
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