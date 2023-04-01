Akşener’in senaryosu elinde patladı: Kurşun gece isabet etmiş yaygarayı ertesi gün kopardılar

İYİ Parti İstanbul İl binasına dün ateş açıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" ifadelerini kullandı.

Fail kısa sürede yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fail kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.

Saldırı değil hırsızlık olayı

Yaşanan provokasyon sonrası İYİ Partinin bir skandalı daha ortaya çıktı. Olayın Perşembe akşamı saat saat 22 sularında meydana geldiği ancak partililerin dün öğle saatlerine doğru ihbar edildiği ortaya çıktı.

Komşu binaya da mermi isabet etmiş

Öte yandan partinin yanındaki iş merkezine de kurşun isabet ettiği, kimsenin şikayette bulunmadığı öğrenildi. Bina sahiplerinin kurşun dolayısıyla açılan deliği soğuk girmesini önlemek amacıyla muşamba ile kapattığı görüldü.







