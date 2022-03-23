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POLİTİKA

Akşener'in son tiyatrosu: Kürsüye çıkardığı 'mağdur' çiftçinin sosyal medya paylaşımları tartışılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün kürsüye çıkardığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerin son tiyatrosu: Kürsüye çıkardığı mağdur çiftçinin sosyal medya paylaşımları tartışılıyor
Mehmet Ramazan Karayel

Partisinin grup toplantısında her hafta birini kürsüye çıkararak eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine tartışmaların odağı oldu.

ALGI OPERASYONU

Akşener'in ‘mağdur çiftçi’ diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda alkol masasında keyif yaparken çektirdiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

  • Twitter'da vatandaşların Akşener'in algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'geçinemiyor' diyerek kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal, kaldığı KYK yurtlarını eleştirdi. Çatal duşta uzun vakit geçiremediğinden şikayet etti.

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Akşener'in daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı.

Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.

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