Akşener'in son tiyatrosu: Kürsüye çıkardığı 'mağdur' çiftçinin sosyal medya paylaşımları tartışılıyor

Partisinin grup toplantısında her hafta birini kürsüye çıkararak eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine tartışmaların odağı oldu.

ALGI OPERASYONU

Akşener'in ‘mağdur çiftçi’ diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda alkol masasında keyif yaparken çektirdiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Twitter'da vatandaşların Akşener'in algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti.

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BENZERLERİ YAŞANMIŞTI

Akşener'in daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı.

Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.

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