Akşener'in üç milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı

Partisinde milletvekilliklerinin parayla verildiğini öne süren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, kendisine 'iftiracı' diyen Meral Akşener'e WhatsApp yazışmalarıyla yanıt verdi. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" dedi. Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında "İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş." yazdığı görüldü.