Akşener'in üç milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in üç milyon dolar karşılığında milletvekili yaptığı kişinin Seyithan İşsiz olduğu ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekilliklerini parayla sattığını iddia eden İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, söz konusu iddiasını destekleyen WhatsApp yazışmalarını Twitter hesabından paylaştı. Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" dedi.
Vanlı inşaatçı Seyithan İzsiz İstanbul'dan 2. sıra adayı yapılmıştı
Akşener ayağına kadar gidip destek vermişti
İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen İzsiz'in, ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiği ortaya çıkmıştı. Bu durum büyük tepkiye yol açmıştı.
Parti içinden de sert eleştiriler alan Akşener, iddiaların yalan olduğunu belirterek İzsiz'in Beylikdüzü'nde düzenlediği iftar programına katılmıştı.