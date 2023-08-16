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Akşener'in üç milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı

İYİ Parti Kurucusu Musa Ertugan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'İmamoğlu'nun adamı olan Vanlı bir inşaatçı'ya üç milyon dolara milletvekilliği sattığına dair bir yazışma paylaştı. Akşener'in üç milyon dolara milletvekili yaptığı ismin ise ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı. İzsiz'in adaylığı seçim döneminde büyük bir tepkiyle karşılanmış, Çakıroğlu'nun babası Akşener'e "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?" sözleriyle tepki göstermişti.

16:38 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in üç milyon dolar karşılığında milletvekili yaptığı kişinin Seyithan İşsiz olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in üç milyon dolar karşılığında milletvekili yaptığı kişinin Seyithan İşsiz olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekilliklerini parayla sattığını iddia eden İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, söz konusu iddiasını destekleyen WhatsApp yazışmalarını Twitter hesabından paylaştı. Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" dedi.

Yapılan yazışmada, Saçan'ın,
2. sıradan
milletvekili adayı yapılan kişi hakkında
"İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş."
yazdığı görüldü.
Musa Ertugan'ın paylaştığı WhatsApp yazışması.

Vanlı inşaatçı Seyithan İzsiz İstanbul'dan 2. sıra adayı yapılmıştı

Ertugan, yaptığı paylaşımda bahsedilen kişinin adının üzerini karalasa da bu ismin
inşaat sektöründe faaliyet gösteren Delta Holding'in kurucusu olan Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz
olduğu ortaya çıktı.

Akşener ayağına kadar gidip destek vermişti

İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen İzsiz'in, ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiği ortaya çıkmıştı. Bu durum büyük tepkiye yol açmıştı.

Parti içinden de sert eleştiriler alan Akşener, iddiaların yalan olduğunu belirterek İzsiz'in Beylikdüzü'nde düzenlediği iftar programına katılmıştı.

Meral Akşener, Seyithan İzsiz'in düzenlediği iftar davetinde.

Çakıroğlu'nun babası: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

Şehidin babası Fuat Mahir Çakıroğlu da Akşener’e sert sözlerle tepki göstermiş ve
"Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız? Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır"
diye isyan etmişti.


Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz'i aday yapan Akşener'e protesto: İP müdiresi yazıklar olsun
Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz'i aday yapan Akşener'e protesto: İP müdiresi yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan Seyithan İzsiz'i milletvekili adayı gösterdi. Ancak Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'in adaylığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar Akşener'in Bolu ziyaretine de yansıdı. İYİ Parti otobüsünün geçiş güzergahında bulunan bir üstgeçide asılan pankart dikkat çekti. Pankartta yer verilen, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun." ifadeleriyle İzsiz'i aday gösteren Akşener'e vatandaşlar tepki gösterdi.





#Seyithat İzsiz
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Fırat Çakıroğlu
43 dakika önce
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