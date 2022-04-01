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Gündem Akşenerin üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu Karar bana bildirilmedi
POLİTİKA

Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Karar bana bildirilmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tarafından genel başkan yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Kararın daha önceden kendisine bildirilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Akşenerin üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Karar bana bildirilmedi
Yavuz Ağıralioğlu

Özellikle HDP'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel başkan yardımcılığı görevinden alındı.

Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevden alındığı öne sürüldü. Ağıralioğlu, tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez konuştu.

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"KARAR BANA BİLDİRİLMEDİ"

Medyascope'a konuşan Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIĞIMI KARARIN SEBEBİ BELİRLER"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken; istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi:

"Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.


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