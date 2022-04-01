Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Karar bana bildirilmedi

Özellikle HDP'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel başkan yardımcılığı görevinden alındı.

Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevden alındığı öne sürüldü. Ağıralioğlu, tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez konuştu.

GÜNDEM İYİ Parti'de deprem: Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

"KARAR BANA BİLDİRİLMEDİ"

Medyascope'a konuşan Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIĞIMI KARARIN SEBEBİ BELİRLER"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

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"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken; istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi:

"Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."