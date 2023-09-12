Alanya'da korkutan yangın: Milyon dolarlık villalara sıçradı

Otluk alanda çıkan yangın, milyon dolarlık villalara sıçradı
Yangın, Alanya ilçesinde Tepe Mahallesi Köşk mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre; otluk alanda çıkan yangın milyon dolarlık villalara sıçradı.
Olayda 1 villanın çatısı yanarak küle döndü. Bazı villalarda da maddi zarar meydana geldi.
Villada yaşayanlar havuzlarında bulunan suları kovalarla alarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan bir helikopter de destek verdi.
Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.