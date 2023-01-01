Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'nın Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.