|
Gündem

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Halil Akkoç
10:39 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alanya'nın Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


#Alanya
#Dim Vadisi
#orman yangını
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Besinleri doğru tüketerek bağışıklığı güçlendirmek mümkün