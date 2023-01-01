Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alanya'nın Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.
Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.
Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.