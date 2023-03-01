Albayrak çalışanlarından konteyner desteği

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ilk anından itibaren Albayrak Grubu tüm markaları ve çalışanlarıyla birlikte, bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Şimdiye kadar toplamda 150 milyon TL’lik yardım desteğinde bulunan grup, Hatay ve Gaziantep’te konteyner kent kurulumu için çalışmalara başladı. Hatay Kırıkhan’da 631, Gaziantep Nurdağı’nda 419 olmak üzere toplamda 1.050 adet konteynerden oluşan kentte, yapılan konteyner evlerden 27 tanesi Albayrak Grubu çalışanlarının kendi aralarında topladıkları bağışlarla sağlandı.

YARALAR SARILANA KADAR DEVAM

Albayrak Grubu çalışanlar için de bir bağış hesabı açıldı. Seferberlik ruhuyla ellerinden gelen desteği sağlamak isteyen ve ilk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar, bağışlarını bu hesaba iletti. Toplanan bağışlarla Albayrak Grubu çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi. Ayrıca, gıda, kıyafet ve hijyen ürünleri, iş makinaları, soba, yakıt, çadır ve ekipmanları göndermenin yanı sıra lojistik ve ulaşım desteği de devam ediyor. AFAD başta olmak üzere Türk Kızılay ve devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışarak bölgeye yardım TIR’ları gönderen şirketten yapılan açıklamada, “Tüm yaralar sarılana kadar durmak yok” açıklaması yapıldı.

Üç vardiyalı çalışma sistemine geçildi

Sanayiciler, afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları konteyner kent seferberliğinde fazla mesailerini sürdürüyor. ‘Tedarik, üretim ve lojistik’ ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar ile işbirliği halinde çalışan kriz merkezi, OSB’ler, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, konteyner yapıların bir an önce bölgeye ulaşması için AFAD ile koordineli çalışıyor. Türkiye’nin en büyük konteyner üreticileri, geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına göre üç vardiyalı çalışma sistemine geçti.



