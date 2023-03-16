Albayrak Grubu'nun kurduğu konteyner kentlere depremzedeler yerleşmeye başladı

Albayrak Grubu, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ilk anından itibaren tüm şirketleri ve çalışanlarıyla bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Toplamda 200 milyon TL’den fazla yardım desteğinde bulunan Grup, şimdi de Hatay ve Gaziantep’te konteyner kent kurulumu yapıyor. Hatay Kırıkhan’da 631 adet, Gaziantep Nurdağı’nda 419 adet olmak üzere toplamda 1.050 adet konteynerden oluşan kentte yapımı tamamlanan konteynerlere depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı. Grup tarafından konteyner kent alanlarındaki altyapı çalışmalarının %70’inin tamamlandığı açıklandı. Geri kalan konteynerlerin da en kısa sürede kurulumunun tamamlanması öngörülüyor.





Albayrak Grubu’nun kurulumunu yaptığı konteyner kent projelerinde, sadece sağlıklı bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra konfor da ön planda tutuluyor. Su, elektrik, internet gibi altyapıların sağlandığı konteynerlerde 1+1 konseptin dışına çıkılarak sıcak bir yuva hissi verilmek isteniyor. Konteynerlerden oluşan kampüste ayrıca çocuk ve gençlik atölyesi, etkinlik alanları, mescit, yemekhane gibi farklı mekânlar da bulunuyor. Depremzedeler için en iyi yaşam alanları düşünülerek projelendirilen konteyner kentler, Albayrak Grubu tarafından her açıdan desteklenmeye devam edilecek.

Albayrak Grubu yardımlarını her gün artırarak bölgeye ulaştırmaya devam ederken çalışanlar için de bir bağış hesabı açıldı. Seferberlik ruhuyla ellerinden gelen desteği sağlayan ve ilk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar bağışlarını Albayrak Vakfı’na iletti. Toplanan bağışlarla Albayrak Grubu çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi.





Bakanlardan konteyner kente ziyaret





Albayrak Grubu’nun konteyner kent projesi, bölgenin en önem gösterilen ve en kapsamlı konteyner kent projesi olmasından kaynaklı olarak üst düzey isimlerin de ziyaret ettikleri bir alan oldu. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Kırıkhan’da Albayrak Grubu’nun yapımına başladığı konteyner kent alanını ziyaret etti. Süleyman Soylu’nun ziyaretinden iki gün sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de alanı ziyaret etti. İki bakan konteyner kent kurulumuyla ilgili bilgi aldı ve depremzedelerin yerleştirdiği konteynerleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bunun yanı sıra eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız Özak da konteyner kente ziyarette bulundu. Toplamda 631 adet konteynerin kurulacağı Hatay Kırıkhan’da şimdiye kadar 100 adet konteynerin montajı yapıldı ve 25 tanesine depremzedeler yerleştirildi.





Bölgedeki diğer ihtiyaçlar için seferberlik devam ediyor





İlk andan itibaren ihtiyaçlar doğrultusunda gıda, kıyafet ve hijyen ürünleriyle birlikte iş makinaları, soba, yakıt, çadır ve ekipman desteği Albayrak Grubu tarafından bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Albayrak Grubu şirketleri de lojistik ve ulaşım desteği sağlıyor. AFAD başta olmak üzere Türk Kızılay ve devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışarak bölgeye yardım tırları gönderen şirketten yapılan açıklamada, “Tüm yaralar sarılıncaya kadar durmak yok” açıklaması yapıldı.







