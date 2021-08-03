ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, ALES başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar başvurularını

11 Ağustos'a kadar yapacak. ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek? ALES başvurularında son gün ne zaman? İşte ALES başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu.

ÖSYM 2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Adaylar, bu internet adresi üzerinden ALES başvuru ekranına ulaşabilir.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES başvuruları başladı. ALES Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak.

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ALES BAŞVURULARINDA HES KODU İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.g... internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınav ücreti bu yıl 145 TL olarak belirlendi. Adaylar, 12 Ağustos tarihine kadar ücret ödemesini gerçekleştirebilir.

ALES geç başvuru günü ise 17 Ağustos olarak açıklandı. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

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 Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

 Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

 ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)