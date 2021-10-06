ALES başvuruları başladı: Son tarih 14 Ekim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
2021-ALES/3 Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/xcrMIMiJNm pic.twitter.com/thy9hLIM2p
2021-ALES/3 Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/xcrMIMiJNm pic.twitter.com/thy9hLIM2p— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 6, 2021