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​ALES puan hesaplama: ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES puan hesaplama: ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı bugün yapıldı. 150 dakika süren ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ALES puan hesaplamasının nasıl yapılacağını adaylar merak ediyor. Peki ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15’te başladı. Akademik kariyer hedefi olan adayların gireceği sınav 150 dakika sürdü ve sınav saat 12.45’te sona erdi.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınavı 7 Eylül tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

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Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

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