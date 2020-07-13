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ALES sonuç açıklanma tarihi değişti! ÖSYM, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı açıkladı: ALES sonuç açıklanma tarihi değişti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuç açıklama tarihinin değiştiğini duyurdu. Aygün, ALES'e ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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