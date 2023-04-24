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Gündem

'Alevi' provokasyonu Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın farkını bir kez daha gözler önüne serdi

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Alevi" başlığıyla paylaştığı video ayrımcı dili sebebiyle tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır" sözleriyle tepkisini dile getirdi. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ayrıştırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ise birleştirici olmasına dikkat çekti.

15:50 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu - Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarına devam ederken Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yayınladığı videolar ile gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'dan 'Alevi' provokasyonu

Daha önce 'Kürtler' başlığıyla Türk toplumunu 'ırk' temelli olarak ayrıştırarak tehlikeli bir yol izleyen Kılıçdaroğlu son olarak
"Alevi"
başlığıyla paylaştığı video ile tepki çekti.
Yedili Masa'nın adayı söz konusu videoda
"Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım... Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan
"Biz bugüne kadar hep ne dedik? Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok. Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var, o da İslam'dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlık'tır. Bay bay Kemal sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik, ne karıştırıyorsun bunları? Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki ama dert başka. Şimdi oradan bir istismarda. Ülkemizdeki her bir insanımızı bu anlayışla kucakladık. Hizmet ettik. Hatta bununla kalmadık. Ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza da biz sahip çıktık. Bu vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını da en geniş şekilde kullanabilmelerine biz imkan sağladık."
değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu ayrımcı, Erdoğan birleştirici"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamalarının ayrıştırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ise birleştirici olmasına dikkat çekti.

Şahin şu ifadeler kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Aleviyim” ifadesi ne kadar ayrımcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı, vahim ve tehlikeli ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri de bir o kadar kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici, samimi ve Müslümanca…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna tepki: Sinsi planı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’ne katıldı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi olmadığını belirten Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bayan Meral'in bunlara aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Sinsi planları reddediyoruz" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Alevi
#Fatih Şahin
#AK Parti
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