'Alevi' provokasyonu Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın farkını bir kez daha gözler önüne serdi

Kemal Kılıçdaroğlu - Recep Tayyip Erdoğan
14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarına devam ederken Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yayınladığı videolar ile gündeme gelmeyi sürdürüyor.
Kılıçdaroğlu'dan 'Alevi' provokasyonu
Erdoğan: Bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.
"Kılıçdaroğlu ayrımcı, Erdoğan birleştirici"
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamalarının ayrıştırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ise birleştirici olmasına dikkat çekti.
Şahin şu ifadeler kullandı;