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ANTALYA

Alevlerden kurtulan Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 10 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, arazözler de yanmayan alanları korumak için bir süre daha nöbet tutacak.

Haber Merkezi İHA
Alevlerden kurtulan Manavgatta tedbirler elden bırakılmıyor
Manavgat

Manavgat’ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10. gününde kontrol altına alındı. Günlerdir Kızıldağ mevkiinde karadan ve havadan eden söndürme çalışmaları devam ediyordu. Poyrazın kesilmesi, sıcaklığın düşmesi, neminde yükselmesi durumunu ekipler insanüstü bir çabayla lehlerine çevirdi.

Türkiye’nin bir çok yerinden gelen orman arazözleri, itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makinelerinin desteğine hava unsurları da eklenince yangın Kızıldağ musluk mevkiinde kontrol altına alındı. Dik ve yamaç alanda dumanların yükseldiği yamaçlarda arazöz ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

Yanmayan alanlar için nöbete devam

Ayrıca yangından zarar görmeyen alanları korumak için belirli aralıklarla arazöz ekibinin yerleştirildiği ve bu ekiplerin bir süre buralarda görev alacağı öğrenildi.

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