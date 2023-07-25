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Ali Erbaş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya kınama: İslam dünyasına 'güçlü bir duruş' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, İslam dünyasını, bu sistematik düşmanlığa karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.

00:09 . 25/07/2023 Salı
AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının toplumsal barışı hedef aldığını belirterek, sergilediği tutum nedeniyle Danimarka makamlarını kınadı, İslam dünyasını, bu sistematik düşmanlığa karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da, bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

İslam dünyasına 'güçlü bir duruş' çağrısı

Ali Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Danimarka
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
#Diyanet İşleri Başkanı
#Ali Erbaş
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