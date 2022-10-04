Gündem Ali Erbaştan İzmirdeki alçaklığa tepki Provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum
POLİTİKA

Ali Erbaş'tan İzmir'deki alçaklığa tepki: Provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İki sapkının Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ali Erbaştan İzmirdeki alçaklığa tepki: Provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum
Ali Erbaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yapılan alçaklığa büyük tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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