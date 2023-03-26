Ali İhsan Yavuz: AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları yükseliyor

Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası.. Çünkü bu resim ortaya çıktıkça ve Cumhur İttifakı'nın kimlerle bir araya geldiğini, ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe daha doğrusu bu taraf belirginleştikçe ve Millet İttifakı'nın da ne yaptığı biraz daha ortaya çıktıkça saflar netleşecek.