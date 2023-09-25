Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı

Nahçıvan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme sonrası Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma imza törenine katılarak ortak basın açıklamasında bulundu. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karabağ'daki antiterör operasyonunun başarısıyla tamamlanması iftihar meselesi oldu. Şuşa bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan özel bir yere sahiptir. Son zaferle birlikte yeni fırsat pencereleri açıldı." dedi.