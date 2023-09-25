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Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı. Erdoğan'ı havalimanından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev el sallayarak uğurladı.

18:35 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan el sallayarak uğurladı.

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan el sallayarak uğurladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı

Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Nahçıvan
#Azerbaycan
#İlham Aliyev
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