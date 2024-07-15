Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.
Menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Aliyev, bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.
Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarılması yönündeki ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.