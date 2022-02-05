Gündem Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun telefonu
İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennilerini ilettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim İlham Aliyev'e 'geçmiş olsun' temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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