Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennilerini ilettiği belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim İlham Aliyev'e 'geçmiş olsun' temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Aziz kardeşim İlham Aliyev'e geçmiş olsun temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz. https://t.co/alExYVPOo3
Aziz kardeşim İlham Aliyev'e geçmiş olsun temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz. https://t.co/alExYVPOo3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022