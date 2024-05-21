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Aliyev'den İran büyükelçiliğine taziye ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyarette bulundu.

11:44 - 21/05/2024 Salı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve heyetinin İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri İran'a taziyelerini iletiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Aliyev, ziyaretinde büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği baraj açılışı töreninin ardından ülkesine dönmek üzere yola çıkan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde sert iniş yapmıştı. Kazada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisinin koruması Seyit Mehdi Musevi ve mürettebat hayatını kaybetmişti.



#İlham Aliyev
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı
#İran
#Bakü
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