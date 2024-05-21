Aliyev'den İran büyükelçiliğine taziye ziyareti

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için Tebriz'de tören düzenlendi. Binlerce İranlı ve çok sayıda üst düzey yönetici Reisi için Şüheda Meydanı'nda toplandı. Reisi'nin naaşı Tebriz'deki tören sonrası Kum kentinde defnedilecek.