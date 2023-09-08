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Aliyev'in bayrak kararına KKTC'den tam destek: Mücadelemize daha da güç katacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiğini ve dalgalanacağını söyledi. Söz konusu karara ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır." dedi.

22:18 . 8/09/2023 Cuma
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'daki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalandırılması kararına ilişkin, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır." dedi.

"Aliyev'in sözleri bizi çok gururlandırdı"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, konuya ilişkin Azerbaycan TNS Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, "Dost ve kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletlerin bakanlarının doğal afet ve acil durum yönetimi ve ikinci toplantısının katılımcılarıyla yaptığı toplantıda, ‘etkinliğimizde Kuzey Kıbrıs bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır’ sözleri bizi çok gururlandırdı." ifadesini kullandı.

"Bu açıklama mücadelemize daha da güç katacaktır"

Açıklamasından dolayı Aliyev'e şükranlarını dile getiren Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Köklü bir Türk çınar ağacının dalları olan ülkelerin işbirliği ve dayanışmasıyla çok yol kat edeceğiz. Bu açıklama, mücadelemize daha da güç katacaktır. Haklı mücadelemize verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle gücümüze güç katacağız. KKTC’nin tanınması yönünde bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Tek millet üç devlet olarak büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır."



#Azerbaycan
#KKTC
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
#Tahsin Ertuğruloğlu
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