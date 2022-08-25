Alman basını Türkiye'nin Akdeniz'deki tarihi doğalgaz hamlesini hedef aldı

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, Akdeniz'deki doğal gaz keşiflerini mercek altına aldı. Fransız enerji şirketi Total ve İtalyan şirketi ENI'nın faaliyetlerine dikkat çeken gazete, bölgede Chevron, Exxon ve Qatar Petroleum'un da doğal gaz araştırma ve sondajı faaliyeti yürüttüğünü vurguladı.

Alman gazetesi, doğal gaz fiyatlarının eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına ve tüketicilerin acil ihtiyaç duyduğu bu günlerde, Kıbrıs açıklarındaki alışılmadık derecedeki büyük bir doğal gaz keşfinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ÜSTÜNLÜK KURMA ÇABASI VAR"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berlin'deki Bilim ve Siyaset Vakfından (SWP) enerji uzmanı Moritz Rau'nun açıklamalarına da değindi. Rau, bölgede doğal gaz araştırma ve sondaj faaliyeti yürüten şirketlere dikkat çekerek Türkiye'nin bölgedeki araştırma gemilerini sıkıştırıp savuşturduğunu ve hukuk dışı arama ve sondajlar yaptığını öne sürdü. Rau, "Kıbrıs doğal gaz rezervlerinin uluslararası pazarlanmasının ancak Türkiye’nin onay ve rızasıyla gerçekleştirilebileceği" mesajını açıkça ve defalarca verdiğini iddia etti.

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"ERDOĞAN DEFALARCA KEŞİF GEMİLERİ GÖNDERDİ"

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmaları işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz'de, şu anda sondaj ve çıkarılma faaliyetleri geliştirilmekte olan doğal gaz yatakları keşfedildi. İlk doğal gaz sevkiyatının gelecek baharda olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yanı sıra, Kıbrıs veya Yunanistan'ın kendilerine ait olduğunu iddia ettiği sulara defalarca araştırma ve keşif gemileri gönderdi. Öte yandan, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini Girit'e kadar genişleten yeni bir harita yayımlaması, AB’de büyük tepki ve itirazlarla karşılandı."

ABDULHAMİD HAN GEMİSİ DE ALMAN BASINININ MERCEĞİNE GİRDİ

Haberde geçtiğimiz günlerde görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han gemisi de yer aldı. Alman basını bölgede başlayan çalışmaları şöyle değerlendirdi:

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"Türkiye hükümeti şimdilerde, daha ağustos ortasında Akdeniz'e yeni bir sondaj gemisi gönderdi. "Abdülhamid Han" Antalya sahilinin 55 kilometre açığında doğal gaz arayacak. Görünüşe göre yeni gerilimlerden kaçınmaya çalışan Ankara'ya göre Kıbrıs'ın kuzeybatısındaki yeni sondaj bölgesi, Kıbrıs Rum yönetiminin iddia ettiği suların dışında yer alıyor. Bu arada Ankara’daki hükümet son dönemde, ülkedeki sıkıntılı ve gerginlik dahi yaratan ekonomik durumun arka planında, ilişkilerinin kritik olduğu birçok ülke ile yeniden yakınlaşma yolunda."

FOTOĞRAF 20 Bir hafta önce Taşucu Limanı’ndan demir alarak Türk kara sularında test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanına tekrar geri geldi. Test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi tüm hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos tarihini beklemeye koyuldu. Nuri Çelikkıran adlı vatandaş, Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, \"Bu ve buna benzer projelerin ülkemiz adına devam etmesi en büyük teminimizdi. Sonuç olarak hükümetin kim olduğu önemli değildir, bize ne kadar katkı sağladığı önemlidir. Biz her şeyden önce, buna benzer ülke adına önemli projeler bekliyoruz. Burada Abdülhamid Han konumunda bulunan Akkuyu Nükleer Santralde yapılıyor. Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük projesi olarak gösteriliyor. Ben de orada çalışıyorum ve çalışmaktan gurur duyuyorum. İnşallah ülkemize büyük katkılar sağlar. Dünyada krizin olduğu bu zamanda ülkemizin böyle önemli proje üretmesine ve imza atmasına biz millet olarak gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder, ülkemize daha güzel ve büyük projeler gelir\" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “9 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de göreve başlayacak” açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis’le özel toplantı yapmıştı. Geçen hafta Mersin Taşucu’na giderek Abdülhamid Han gemisi önünde, \"Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor\" diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu devasa sondaj gemisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Çünkü denizlerde Türkiye Cumhuriyetinin hakkını, hukukunu ve sondaj çalışmalarına hizmeti çok büyük olacaktır. Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulunmuştu. Abdülhamid Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Test sürüşü başarıyla tamamlandı: Abdülhamid Han göreve hazır Mersin Taşucu Limanı'ndan test sürüşü amacıyla Türk kara sularında denize açılarak Yunanistan ve Rum medyasını ayağa kaldıran Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', yeniden limana demirleyerek göreve başlayacağı 9 Ağustos tarihini beklemeye başladı. BiP'te paylaş

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