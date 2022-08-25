Alman basını Türkiye'nin Akdeniz'deki tarihi doğalgaz hamlesini hedef aldı
Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'de Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetlerine ilişkin bir makale kaleme alındı. Gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle bölgede yapılan keşiflerin son derece önemli olduğuna dikkat çeken gazete, Türkiye'nin bölgede üstünlük kurma çabası olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin bölgede sondaj faaliyetinde bulunan yabancı şirketleri savuşturduğunu ve hukuk dışı sondajlar yaptığını öne süren Alman gazetesi, bu iddialarını kanıtlayacak bir tez sunamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akdeniz'e defalarca keşif gemisi gönderdiğine vurgu yapan gazete, geçtiğimiz günlerde görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han gemisini de unutmadı.
Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, Akdeniz'deki doğal gaz keşiflerini mercek altına aldı. Fransız enerji şirketi Total ve İtalyan şirketi ENI'nın faaliyetlerine dikkat çeken gazete, bölgede Chevron, Exxon ve Qatar Petroleum'un da doğal gaz araştırma ve sondajı faaliyeti yürüttüğünü vurguladı.
Alman gazetesi, doğal gaz fiyatlarının eşi görülmemiş seviyelere ulaştığına ve tüketicilerin acil ihtiyaç duyduğu bu günlerde, Kıbrıs açıklarındaki alışılmadık derecedeki büyük bir doğal gaz keşfinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ÜSTÜNLÜK KURMA ÇABASI VAR"
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berlin'deki Bilim ve Siyaset Vakfından (SWP) enerji uzmanı Moritz Rau'nun açıklamalarına da değindi. Rau, bölgede doğal gaz araştırma ve sondaj faaliyeti yürüten şirketlere dikkat çekerek Türkiye'nin bölgedeki araştırma gemilerini sıkıştırıp savuşturduğunu ve hukuk dışı arama ve sondajlar yaptığını öne sürdü. Rau, "Kıbrıs doğal gaz rezervlerinin uluslararası pazarlanmasının ancak Türkiye’nin onay ve rızasıyla gerçekleştirilebileceği" mesajını açıkça ve defalarca verdiğini iddia etti.
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"ERDOĞAN DEFALARCA KEŞİF GEMİLERİ GÖNDERDİ"
Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmaları işaret ederek şu ifadelere yer verdi:
"Karadeniz'de, şu anda sondaj ve çıkarılma faaliyetleri geliştirilmekte olan doğal gaz yatakları keşfedildi. İlk doğal gaz sevkiyatının gelecek baharda olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yanı sıra, Kıbrıs veya Yunanistan'ın kendilerine ait olduğunu iddia ettiği sulara defalarca araştırma ve keşif gemileri gönderdi. Öte yandan, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini Girit'e kadar genişleten yeni bir harita yayımlaması, AB’de büyük tepki ve itirazlarla karşılandı."
ABDULHAMİD HAN GEMİSİ DE ALMAN BASINININ MERCEĞİNE GİRDİ
Haberde geçtiğimiz günlerde görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han gemisi de yer aldı. Alman basını bölgede başlayan çalışmaları şöyle değerlendirdi:
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"Türkiye hükümeti şimdilerde, daha ağustos ortasında Akdeniz'e yeni bir sondaj gemisi gönderdi. "Abdülhamid Han" Antalya sahilinin 55 kilometre açığında doğal gaz arayacak. Görünüşe göre yeni gerilimlerden kaçınmaya çalışan Ankara'ya göre Kıbrıs'ın kuzeybatısındaki yeni sondaj bölgesi, Kıbrıs Rum yönetiminin iddia ettiği suların dışında yer alıyor. Bu arada Ankara’daki hükümet son dönemde, ülkedeki sıkıntılı ve gerginlik dahi yaratan ekonomik durumun arka planında, ilişkilerinin kritik olduğu birçok ülke ile yeniden yakınlaşma yolunda."