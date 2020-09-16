Alman DW'nin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu

Almanya'da yüksek kira ücretleri halkı çileden çıkardı: Protesto için sokağa dökülen halk polislerle çatıştı

Almanya'nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda birçok polis hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise hasar gördü. Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.