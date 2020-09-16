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Gündem Alman DWnin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu
POLİTİKA

Alman DW'nin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe, spekülatif haberleriyle tepki topluyor. Bugün sosyal medya hesaplarından yaptıkları haber paylaşımları sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman haber ajansı Deutsche Welle.
Alman haber ajansı Deutsche Welle.

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe, Türkiye'yi karalama kampanyasına devam ediyor.

Kışkırtıcı başlıklarıyla spekülatif haberlere imza atan DW Türkçe sosyal medyada da büyük tepki topluyor.

Ajansın gündeminde Avrupa'da akıbeti belirsiz mülteci çocuklar yok, Avrupa'daki Müslümanlara saldırı yok, 'mış'lı haberlerle Türkiye düşmanlığı var...

Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
GÜNDEM
Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi

Şu haritaya iyi bak: Merkel Yunanlıların masalsı taleplerine destek oluyor
DÜNYA
Şu haritaya iyi bak: Merkel Yunanlıların masalsı taleplerine destek oluyor

Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü
DÜNYA
Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı
DÜNYA
Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı

Merkel'in Suriye yorumu: Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi
DÜNYA
Merkel'in Suriye yorumu: Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi

Merkel: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü
DÜNYA
Merkel: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü

Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim
GÜNDEM
Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim

AP toplantısında Alman parlamenterin Türk bayrağı hazımsızlığı
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AP toplantısında Alman parlamenterin Türk bayrağı hazımsızlığı
Avrupa Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında yayınlanan AB ve Türk bayrağını temsil eden logo, Alman Yeşiller grubundan Reinhard Bütikofer'u rahatsız etti. Bütifoker Türk bayrağı hazımsızlığını, 'İki bayrağın bu şekilde iç içe geçmesini beğenmedim. Türk bayrağındaki yıldızlar Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızları gölgede bırakıyor' sözleriyle ifade etti.

Almanya'da yüksek kira ücretleri halkı çileden çıkardı: Protesto için sokağa dökülen halk polislerle çatıştı
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Almanya'da yüksek kira ücretleri halkı çileden çıkardı: Protesto için sokağa dökülen halk polislerle çatıştı
Almanya'nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda birçok polis hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise hasar gördü. Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Almanya bu görüntüleri konuşuyor: Kadın protestocuyu yere yatırıp yumruk attılar
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Almanya bu görüntüleri konuşuyor: Kadın protestocuyu yere yatırıp yumruk attılar
Almanya'nın başkenti Berlin koronavirüs önlemlerine karşı yapılan protestolarda polisin protestoculara karşı gösterdiği şiddet kameralara böyle yansıdı. Bir kadına karşı dört polisin şiddet kullandığı görülen görüntüler, Almanya'da olay oldu. Protestocular koronavirüs önlemlerinin insan haklarına ve özgürlüklerine karşı olduğunu iddia ediyor.

Mikrofon açık kalınca Alman Savunma Bakanı'nın Türkiye sözleri ifşa oldu
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Mikrofon açık kalınca Alman Savunma Bakanı'nın Türkiye sözleri ifşa oldu
Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortay açıktı. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.


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CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.
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Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor
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Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor

Mersinli 70 yaşındaki Mustafa Levent'in hayatı arkadaşının hediye ettiği bir fidanla değişti. Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, Güney Amerika’ya özgü guava üretimine başlayan emekli ziraat mühendisi Levent, ekim alanını bin 500 ağaca çıkardı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderen Leven'in yetiştirdiği guava, vitanim yönünden zengin olan ve narenciye ürünlerinden. Daha çok C vitamini bulunduran guava meyvesini kilosu 5 TL'ye satılırken, fiyat İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye kadar çıkıyor.

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