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Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanırken batı medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta topyekün saldırı başlattı. The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de seçimle ilgili hazırladığı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarını sıralayarak "Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)" manşetini attı.

09:57 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Alman Stern dergisi

Alman Stern dergisi

Türkiye'de 14 Mayıs olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere az bir süre kala batı medyasında Türkiye analizlerine de hız verildi.

İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Almanya'nın en çok satan dergilerinden
Stern dergisi
tepki çeken bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞARILARINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Alman dergisi, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde sekiz sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin ifadeler kullandı.

Manşetinde
"Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)"
ifadelerini yer veren Stern,
"Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da"
başlıklı bir yazı yayımladı.

"ERDOĞAN BİRÇOK İPİ ELİNDE TUTUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarından duyduğu rahatsızlığı dışa vuran dergi
"Erdoğan, Putin ve Batı ile müzakere ediyor; Ukrayna’dan Suriye’ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor"
ifadelerini kullandı.

"TÜM BÖLGELERİN KADERİNİ BELİRLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası sahnede günün adamı olduğuna dikkat çeken dergi
"Erdoğan, dünyanın krizlerle dolu tüm bölgelerinin kaderini belirliyor. Hem savaş çığırtkanı Putin'le hem de Zelenski ile müzakere ediyor."
yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulünü engellediği belirtilen analizde
"Suriye ile barış konferansı yapılıp yapılamayacağına o karar veriyor"
ifadelerine yer verildi.
Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadelerle saldırarak
"Bir kumarbaz gibi eğer işine yarayacaksa ateşi körükler"
değerlendirmesini yaptı.

ECONOMİST DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist, geçen hafta yayınladığı kapağında, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" manşetini atmış, Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti.

#Stern dergisi
#Almanya
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
10 dakika önce
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Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
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