Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

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Alman Stern dergisi
Türkiye'de 14 Mayıs olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere az bir süre kala batı medyasında Türkiye analizlerine de hız verildi.
Alman dergisi, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde sekiz sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin ifadeler kullandı.
İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist, geçen hafta yayınladığı kapağında, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" manşetini atmış, Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti.