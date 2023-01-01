Sandık göründü operasyonel yayınlar arttı: The Economist'in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye var

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The Economist 2023 seçimlerine ilişkin analizinde Erdoğan'ı hedef alıp Türkiye'nin “felaketin eşiğinde” olduğunu öne sürdü.
İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimleri hakkında bir analiz hazırladı. Yanlış bilgilendirmelerle dolu bir propagandaya ve algı operasyonuna imza atan The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken, muhalefete de tek aday tavsiyesinde bulundu. Dergide “Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin seçim yolculuğundaki analizini muhalefete çağrıyla derinleştirmeye çalışan The Economist, 6'lı Masa’ya ve diğer muhalefet partilerine tek aday üzerinde anlaşmaları tavsiyesinde bulundu. Muhalefete en iyi aday için anketlere bakılmasını öneren analizde şöyle denildi: “Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) Cumhurbaşkanlığı’nı 4 ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor.”
The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan Anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı. Derginin referandumdan bir önceki gün yayınlanan sayısında kapakta Erdoğan'ın özellikle seçilmiş “kızgın” bir fotoğrafı kullanılmıştı. Dergi, referanduma etki etmek için hazırladığı haberiyle yetinmeyip, Erdoğan'ın bu fotoğrafını Twitter hesabına da kapak fotoğrafı yapmıştı. 2017'deki söz konusu haberde de Türkiye'nin hem tarihi hem de jeopolitik açıdan önemi vurgulanarak “Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde son yıllarda geriye gittiği” iddia edilmişti. O dönem de 2003 yılında AK Parti'nin ekonomik ve siyasi olarak iyi iş çıkardığı, ancak son dönemde ülkenin sorunlarının arttığı öne sürülmüştü.
The Economist'te yayınlanan skandal analize Türkiye'den tepki yağdı:
arasında ne fark var? İçeride ve dışarıdaki Erdoğan eleştirilerine bakın, çok farklı değil. Ne demek diktatörlüğe yürüyor? Öyle olsa seçim mi olur?