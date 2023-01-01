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The Economist'te küstah kapak: Seçim öncesi yine kirli propagandaya başladılar

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimlerine ilişkin, yanlış bilgilendirmelerle açık bir propagandaya ve skandal ifadelere imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, Türkiye'yi 'felaketin eşiğinde' ifadeleriyle tasvir etti. Seçimler için muhalefete çağrı yapan The Economist, tek aday üzerinde uzlaşılması gerektiğini kaleme aldı. The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:32 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İngiliz The Economist dergisinin seçimlere ilişkin skandal kapakları.

İngiliz The Economist dergisinin seçimlere ilişkin skandal kapakları.

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimleri hakkında bir analiz hazırladı. Yanlış bilgilendirmelerle dolu bir propagandaya ve algı operasyonuna imza atan The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken, muhalefete de çağrılarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Türkiye seçimleri için analizini hazırlayan The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." dedi.

MUHALEFETE TEK ADAY ÇAĞRISI

Türkiye'nin seçim yolculuğundaki analizini muhalefete çağrılarıyla derinleştirmeye çalışan The Economist, altılı masaya ve diğer muhalefet partilerine tek aday üzerinde anlaşılması tavsiyesinde bulundu. En iyi aday için muhalefete anketlere bakılmasını öneren analizde "
Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) cumhurbaşkanlığını dört ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor
." ifadeleri kullanıldı.

SKANDAL 2017 YILINDA DA YAPILMIŞTI

The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı.



#The Economist
#Seçim
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Propaganda
31 dakika önce
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The Economist'te küstah kapak: Seçim öncesi yine kirli propagandaya başladılar
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