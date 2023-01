İngiliz The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve 2023 seçimlerine ilişkin, yanlış bilgilendirmelerle açık bir propagandaya ve skandal ifadelere imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, Türkiye'yi 'felaketin eşiğinde' ifadeleriyle tasvir etti. Seçimler için muhalefete çağrı yapan The Economist, tek aday üzerinde uzlaşılması gerektiğini kaleme aldı. The Economist 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan anayasa referandumu sürecinde de benzer bir skandala imza atmıştı.