Erdoğan’dan yeni seçim mesajı: 60 gün öncesini işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan buradaki konuşmasının ardından “Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni”ne katıldı. Cuma çıkışı sonrası seçim tarihine yönelik mesajlar veren Erdoğan, seçim ilanı için 10 Mart’ı telaffuz etti.

60 GÜN NE ZAMAN BİTİYORSA O GÜN SEÇİM GÜNÜDÜR

Erdoğan şunları kaydetti: “Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart’ın diyelim ki 10’unda, Mart’ın 10’unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs’ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.”

TÜRKİYE’NİN KADERİNİ İNGİLİZ DERGİSİ TAYİN EDEMEZ

Erdoğan, bir gazetecinin, The Economist dergisinin son sayısında, Türkiye’de yapılacak seçimlere yönelik yayımladığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı yetkilerini hem de parlamentoyu kullanarak Türkiye’yi bir felakete sürükler” iddiasında bulunduğunu hatırlatması üzerine, “Bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak The Economist’in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA KURAKLIK TEDBİRLERİ ÖNCEDEN ALINMASI GEREKİYORDU

Bir gazetecinin barajlardaki su oranının düşmesi ve kuraklık riskine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor. Biz tabii Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım? Barajlar yapmaları gerekir.”

Destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 2023 için destek beklediğini belirterek “Hazır mısınız? Sandıkta iradenizle birlikte evlatlarımızın geleceğini kurtarmaya hazır mıyız? Şimdi öyle bir ses verin ki doğusuyla, batısıyla herkes bunu duysun. Kuzeyinden güneyine herkes duysun. Hazır mıyız Esenyurt, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Esenyurt evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Esenyurt, savunma sanayimizi baltalamaya çalışan o habis, kirli niyetleri bir kez kursaklarda bırakmaya hazır mıyız? Esenyurt bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak geleceğe yürümeye hazır mıyız?” diye konuştu.

Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür

Erdoğan daha sonra İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuştu: Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı bir dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı’yla projemizi sunacağız ve durmayacağız.

Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.







