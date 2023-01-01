Sandık 14 Mayıs'ta: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grubu’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes’in 14 Mayıs 1950’de, ‘Yeter söz milletin’ dediğini ve sandıktan büyük bir zaferle çıktığını belirterek, “Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6’lı masaya yanıtını verecek” dedi. Erdoğan, “En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz” diye konuştu. AK Parti TBMM Grubu’nda konuşan Erdoğan seçim tarihi başta olmak üzere, 6’lı Masa genel başkanları ve İHA-SİHA’ların hedef alınması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Biz hayallerini, 2023 menziline göre belirlemiş bir hükümetiz. Ülkemizi ulaştırmak istediğimiz hedeflere büyük ölçüde kavuştuk. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı saldırılar ve küresel krizler bazı alanlarda gecikmeye neden olsa da bu hedeflerimize halel getirecek değildir. 2023 Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli kılan budur. Hiçbir seçim kolay olmadı. Büyük bir mücadeleyle, azimle hazırlandık, girdik. Her seçimden de zaferle çıkmayı başardık
Siyasetin günlük hercümerci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6’lı Masa’ya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı ile ülkeyi idare etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı fiilen 6’lı masanın emir eri gibi davranacak.
(Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği) AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu işin gerçeğini yapıyoruz. Biz şu anda yola çıktık, milletimize de aile olayını, başörtüsü konusunu anlatacağız. Bu konuda sizinle bu işin mukayesesini yapacak konumda değiliz. Sizin birlikte yürüdükleriniz bu ülkede başörtülü milletvekilini 'Meclis'ten atın' diyecek kadar sınırsız tiplerdir. Siz onlarla yürüyorsunuz. Bu işin istismarıyla yargılamak istiyorsunuz. Varsa projeniz bize gönderirsiniz, ona göre çalışır adım atarız.”
En son Arifiye’deki olay. Arifiye’deki olaydan hemen sonra, Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Muhalefetin başındaki adam, ‘Siz siyasetçi değilsiniz’ diyor. Neyi, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey Fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim, başkomutan konuşuyor. Sen Savunma Bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil. Bu cibilliyet meselesi. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin karı değil. Bunlarla ilgili hukuki boyut devam ediyor.”
Meclis’ten meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Gündemi 2023 hedefleri, Türkiye Yüzyılı olan bir lider olarak karşınızdayız. 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı mimarı olarak milletimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız. Biz, kimsenin inayetiyle değil, Allah’ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle ayağa kalktık bugünlere geldik, yarınlara yürüyoruz.
(Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na) Yanında bir tanesi daha var o da öyle. Bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptım. Kendisi ne zaman Başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de başka örneği yok. Kalk bunu
milletimize anlat.
Devlet Bey ona ‘Serok Ahmet’ diyor, bu tür işler yapıyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne, yok. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik. Şimdi Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak devam ediyor. Bunlardan bir şey olmaz.
THY Yönetici Zirvesi’ne video mesaj gönderen Erdoğan, zirvenin havacılık sektörü ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.”