Sandık 14 Mayıs'ta: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes’in 14 Mayıs 1950’de, ‘Yeter söz milletin’ dediğini ve sandıktan büyük bir zaferle çıktığını belirterek, “Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6’lı masaya yanıtını verecek” dedi. Erdoğan, “En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz” diye konuştu. AK Parti TBMM Grubu’nda konuşan Erdoğan seçim tarihi başta olmak üzere, 6’lı Masa genel başkanları ve İHA-SİHA’ların hedef alınması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR SEÇİM KOLAY OLMADI

Biz hayallerini, 2023 menziline göre belirlemiş bir hükümetiz. Ülkemizi ulaştırmak istediğimiz hedeflere büyük ölçüde kavuştuk. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı saldırılar ve küresel krizler bazı alanlarda gecikmeye neden olsa da bu hedeflerimize halel getirecek değildir. 2023 Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli kılan budur. Hiçbir seçim kolay olmadı. Büyük bir mücadeleyle, azimle hazırlandık, girdik. Her seçimden de zaferle çıkmayı başardık

73 YIL SONRA AYNI GÜN

Siyasetin günlük hercümerci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6’lı Masa’ya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı ile ülkeyi idare etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı fiilen 6’lı masanın emir eri gibi davranacak.

6’LI HER YOLU DENEDİ

Karşımızda ibretlik bir tablo var. İşin özünde eskilere giden bir hesaplaşma yatıyor. Cumhuriyet'in iki asrı boyunca Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar.

BİZ YOLA ÇIKTIK

(Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği) AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu işin gerçeğini yapıyoruz. Biz şu anda yola çıktık, milletimize de aile olayını, başörtüsü konusunu anlatacağız. Bu konuda sizinle bu işin mukayesesini yapacak konumda değiliz. Sizin birlikte yürüdükleriniz bu ülkede başörtülü milletvekilini 'Meclis'ten atın' diyecek kadar sınırsız tiplerdir. Siz onlarla yürüyorsunuz. Bu işin istismarıyla yargılamak istiyorsunuz. Varsa projeniz bize gönderirsiniz, ona göre çalışır adım atarız.”

Baykar’a alçak saldırı cevapsız kalmayacak

”Bu habis zihniyetin son eseri, küresel bir marka haline dönüşen Baykar şirketi oldu. Baykar’ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri ve başarılarıyla savunma sanayimiz hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar’ı hırpalayabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Ülkemizde Milli Mücadele’nin de etkisiyle başlayan bir savunma sanayi hamlesi var. 2022 ve şu anda bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da Cumhurbaşkanlığı makamını da milletimin lütfuyla gördü. Öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki doğru dürüst helikopterimiz yoktu. Berlusconi ile yaptığımız görüşme ile Atak helikopterlerini hallettik. Şu anda Atak helikopterleri Türkiye’nin kendi ürünü olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor.

HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR

En son Arifiye’deki olay. Arifiye’deki olaydan hemen sonra, Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Muhalefetin başındaki adam, ‘Siz siyasetçi değilsiniz’ diyor. Neyi, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey Fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim, başkomutan konuşuyor. Sen Savunma Bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil. Bu cibilliyet meselesi. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin karı değil. Bunlarla ilgili hukuki boyut devam ediyor.”

Meydan okuyorum

Meclis’ten meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Gündemi 2023 hedefleri, Türkiye Yüzyılı olan bir lider olarak karşınızdayız. 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı mimarı olarak milletimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız. Biz, kimsenin inayetiyle değil, Allah’ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle ayağa kalktık bugünlere geldik, yarınlara yürüyoruz.

Çocuk bezi satmaya devam et

(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a) Biz yerli ve milli projelere destek verdikçe, kendi siyasi ve ekonomik programlarımızı uyguladıkça parasıyla savunma sanayi ürünü vermemeye başladılar. Bayraktar İHA’ları yetiştiremiyor. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça yolumuza devam ediyoruz. Bu ahlaksız çıkmış, geleceklermiş de hesabını soracaklarmış. Rekabetin oluşması lazımmış. Sen git çocuk bezi satmaya devam et, senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.

Bunlardan bir şey olmaz

(Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na) Yanında bir tanesi daha var o da öyle. Bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptım. Kendisi ne zaman Başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de başka örneği yok. Kalk bunu

milletimize anlat.

Devlet Bey ona ‘Serok Ahmet’ diyor, bu tür işler yapıyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne, yok. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik. Şimdi Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak devam ediyor. Bunlardan bir şey olmaz.

İstismarcıyı millet iyi bilir

(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e) Bizim başörtüsü konusunu istismar ettiğimizden bahsediyor. Hanımefendi, Erdoğan ve arkadaşlarının istismarcı olup olmayacağını milletim gayet iyi bilir. Bay Kemal’den farkın yok. Saraçhane’de verdiğin görüntüyle hangi istikamette gittiğini ortaya koyuyorsun.

THY ülkemizin en değerli markası

THY Yönetici Zirvesi’ne video mesaj gönderen Erdoğan, zirvenin havacılık sektörü ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.”



