|
Dünya

ABD basını İsveç'i veto eden Türkiye'ye karşı gardını aldı: NATO ülkeleri Erdoğan'a baskı yapmalı

İsveç'te Kur'an'ın yakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üyelik desteği beklenemeyeceğini açıklamış, görüşmeler askıya alınmıştı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, askeri ittifaka yeni katılımlara ilişkin tavrı nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

13:08 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan dolayı İsveç Kralı'nın memnuniyetini bildiren elçisinin yazısının birebir basımını hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan dolayı İsveç Kralı'nın memnuniyetini bildiren elçisinin yazısının birebir basımını hediye etmişti.

Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılmak isteyen İsveç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Provokatif eylem sonrası Ankara'dan sert tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir durumda NATO'ya üyelik desteği beklenemeyeceğini söylerken, iki ülke ile görüşmeler askıya alındı.

Türkiye'yi tehdit analizi

ABD merkezli yayın organı Bloomberg, "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizinde Türkiye'yi hedef aldı. Son günlerde yaşananların ardından askeri ittifaka yeni katılımların sekteye uğradığı belirtildi. Her 10 İsveçli'den yaklaşık 8'inin, Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi. Ankara'nın açıkça hedef alındığı analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan'a baskı yapılmalı"

ABD ve Avrupa'nın bu çıkmazı çözmesi gerekiyor. (NATO) İttifak liderleri, en geç 18 Mayıs'a kadar, yani üyelik için başvurularının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak şekilde, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onaylaması için Erdoğan'a baskı yapmalı.

ABD ve NATO'ya seslendiler

Aynı yazıda, Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar konusunda Batı'ya çağrıda bulunuldu: Türkiye direnirse ABD Kongresi, Ankara'ya F-16 savaş uçağı satışını durdurarak yanıt vermeli. NATO, Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımını azaltmalı. Türkiye'nin uzlaşmazlığı sadece İskandinav ülkelerinin üyelik hedeflerini tehlikeye atmıyor, Avrupa'nın da geniş kapsamlı güvenliğini riske atıyor.



#erdoğan
#bloomberg
#isveç
#nato
2 saat önce
default-profile-img
ABD basını İsveç'i veto eden Türkiye'ye karşı gardını aldı: NATO ülkeleri Erdoğan'a baskı yapmalı
Pompeo yeni çıkan kitabında Türkiye'nin ABD'ye çektiği resti anlattı: Kalın ve Fidan bağırarak odadan ayrıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'
MSB: Kahraman Komandolarımız tarafından yedi PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Burdur TOKİ canlı sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur 2+1, 3+1 yedek ve asil isim listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.