Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Erdoğan arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili konuşma yaptı.
Bölgedeki herkesi İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemlerden kaçınmaya çağıran Scholz, "Mesajımız açık; İsrail'e saldırmak affedilmez bir hata olur" dedi.
Scholz, bu dramatik durumda, yardımcı olabilecek tüm kanalları kullanmamanın sorumsuzluk olacağını ifade ederek, "Bunu İsrail ile yakın koordinasyon içinde ve Hamas'ın kaçırdığı kişiler için yapıyoruz." diye konuştu.
Gelecek hafta Ürdün Kralı ile de bir araya geleceğini ifade den Schlolz, Hamas'ın İsrail'e saldırısının Almanya'nın Filistinlilerle yaptığı işbirliği için sonuçları bulunduğunu belirtti.