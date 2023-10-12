Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Erdoğan arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabilir

Gazze ile de görüşme kanalları bulunan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yakın temasta olduğunu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, bunun yanı sıra ülkesinin önemli arabulucu rolü bulunan ve bunu kullanan Katar Emiri'ni (Berlin'de) kabul edeceğini aktaran Scholz, "Her üçü de mevcut durumda arabuluculuk etme ve gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir" şeklinde konuştu.