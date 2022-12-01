Almanya Ekonomi Bakanlığına göre Çin 2027'ye kadar Tayvan'ı ilhak edecek

Alman basınındaki haberlerde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'ın, Almanya’nın ekonomik olarak Çin stratejisini değiştirmek istediği belirtildi.
Bakanlık çalışanlarının hazırladığı 100 sayfalık raporda, Alman-Çin ilişkilerinde ekonomik bağımlılığa dikkat çekilerek, Tayvan'ın en geç 2027'de Çin tarafından ilhak edilmesinin beklendiği ifade edildi.
Raporda, Alman şirketlerinin Çin’deki yatırımları konusunda bağımlılığa işaret edilerek, bu ülkedeki yatırımları konusunda yeni raporlama gereklilikleri vurgulandı.
Haberlerde, Almanya'nın kendisini gelecekte dünyanın en büyük 2'inci ekonomisi olarak nasıl konumlandıracağı konusunda bir strateji üzerinde çalıştığı ve bu konuda bir taslak raporun hazırlandığı bildirildi.
Söz konusu stratejinin, "Çin ile ilişkiler", "Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) güçlendirilmesi" ile "ekonomik ve siyasi ortaklıklarının çeşitlendirilmesi" gibi 3 başlık altında hazırlandığı ifade edildi.
Çin, son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçti.
Alman kamuoyu, son dönemde Rusya'ya enerji bağımlılığın "enerji kriziyle" sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.
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Hemen bir ölüm nedeni verilmedi, ancak daha önceki raporlar, pandanın kötü huylu bir beyin tümörü olduğuna inanıldığını söyledi ve bu da Çinin pandanın tedavisine yardımcı olması için bu ayın başlarında Tayvana bir çift uzman göndermesine neden oldu.
Tuan Tuan yanıt vermedi ve bir dizi nöbet geçirmesinin ardından komaya girdi.
Tuan Tuan ve eşi Yuan Yuan, 1949da iç savaş nedeniyle bölünen Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde 2008de hayvanat bahçesine hediye edildi.
APnin haberine göre pandaların vahşi doğada ortalama yaşam süresi 15-20 yıl iken, insan bakımı altında 30 yıl ve daha fazla yaşayabilirler.
Pekin ve Taipei arasındaki bağlar, çiftin gelişinden bu yana, Çinin 2020de yeniden seçilen bağımsızlık yanlısı Başkan Tsai Ing-wenin seçilmesinin ardından 2016da temasları kesmesiyle, yıl içinde keskin bir şekilde azaldı.
Çin, pandaları iyi niyetin bir işareti olarak yurt dışına gönderiyor, ancak hayvanlar ve ürettikleri yavrular üzerindeki mülkiyeti koruyor.
Resmi olmayan bir ulusal maskot olan hayvanlar güneybatı Çine özgüdür, nadiren ürerler ve neredeyse tamamen bambu diyetine dayanırlar.
Çin ile birleşmenin sembolü olan panda Tayvan'da öldü
Taipei Hayvanat Bahçesi, Çin'den Tayvan'a hediye edilen iki dev pandadan biri olan Tuan Tuan'ın kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü açıkladı.
DÜNYA
Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
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Ünlü İngiliz dergisi The Economist, Önümüzdeki Dünya 2023 sayısında dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları kaleme aldı.
10- UKRAYNADAKİ SAVAŞRusyanın, Şubat ayında Ukraynaya askeri harekat başlatmasının ardından iki ülke arasında resmen savaş başladı. Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna’daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ukrayna’nın hızlı ilerlemesi Vladimir Putin’i tehdit edebilir ancak işin çıkmaza girmesi en olası sonuç gibi görünüyor.
9- FAİZLER ARTIRAN ÜLKELERDE RESESYON BAŞ GÖSTERECEKMerkez bankaları, yüksek enerji fiyatlarıyla körüklenen enflasyonu bastırmak için faizleri yükselttikçe büyük ekonomiler resesyona girecek. Amerika’nın durgunluğu nispeten hafif, Avrupa’nınki daha acımasız olacak. Güçlü dolar, halihazırda artan gıda fiyatlarının vurduğu yoksul ülkelere zarar verdiğinden acı küresel olarak hissedilecek.
8- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA HIZLI GEÇİŞÜlkeler enerji kaynaklarını güvence altına almak için acele ederken kirli fosil yakıtlara geri dönmeye başladı. Ancak savaş, orta vadede hidrokarbonlara daha güvenli bir alternatif olan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandıracak. Rüzgâr ve güneş kadar, nükleer ve hidrojen de çok fayda sağlayacak.
7- ÇİN EKONOMİSİ ABDYİ GEÇEMEYECEKNisan ayında Hindistan’ın nüfusu yaklaşık 1.43 milyarla Çin’in nüfusunu geçecek. Çin’in nüfusu düşüşte ve ekonomisi ters rüzgarlarla karşı karşıyayken Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. Daha yavaş bir büyüme, Çin ekonomisinin asla Amerika’yı geçemeyeceği anlamına gelebilir.
6- BÖLÜNMÜŞ AMERİKA DEVLETLERİABD’de cumhuriyetçiler ara seçimlerde beklenenden daha kötü performans gösterse de kürtaj ve silahlanma gibi bir dizi çekişmeli Yüksek Mahkeme kararından sonra sosyal ve kültürel ayrımlar genişlemeye devam ediyor. Donald Trump’ın 2024 başkanlık yarışına resmen girmesi bu yangını körükleyecek.
5- TÜRKİYE YUNANİSTANA MÜDAHALEDE BULUNABİLİRRusya Ukrayna’daki savaşa odaklandığı için başka yerlerde çatışma riskini artıyor. Rusya’nın dikkati dağılmışken arka bahçesinde çatışmalar çıkıyor. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek için daha iyi bir zaman olmayacağını düşünebilir.Himalayalar’da Hindistan-Çin gerilimi artabilir. Ayrıca Economist’in tahminlerine göre, 2023’te Ege’de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye’nin bir müdahalesi söz konusu olabilir.
4 - İTTİFAK DENGELERİ DEĞİŞİYORJeopolitik gelişmelerin ortasında ittifaklar da sorunlara yanıt üretmeye çalışıyor. Ukrayna’daki savaşla canlanan NATO iki yeni üyeyi ağırlayacak. Ayrıca Suudi Arabistan Abraham Anlaşmaları’na katılabilir.Önemi artan diğer gruplar arasında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad- ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya)ve AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD) veI2U2 (Hindistan, İsrail, BAE ve ABD) yer alacak.
3- TURİZM ZAYIFLIYORGezginler karantina sonrası “intikam” turizmine yöneldikçe, turizm harcamaları 2019’daki 1,4 trilyon dolarlık seviyesine neredeyse geri dönecek ancak bunun tek nedeni enflasyonun fiyatları yukarı çekmesi.1,6 milyar olan uluslararası turist sayısı 2019’da hala salgın öncesi seviye olan 1,8 milyarın altında olacak. Firmalar maliyetleri düşürdükçe iş seyahatleri zayıf kalmaya devam edecek.
2- EĞLENCE SANALA TAŞINACAK MI?Sanal dünyalarda çalışma ve eğlenme fikri video oyunlarının ötesine geçecek mi? 2023’te Apple ilk ürünlerini piyasaya sürerken Meta’nın da stratejisini değiştirip değiştirmemeye karar vermesi bize cevap sağlayacak. Bu arada parolaların yerini alacak Passkeys teknolojisinin de yükselmesi de bekleniyor.
1- YENİ KAVRAMLARPasskeys kavramını hiç duymadınız mı? 2023’te bunun gibi pek çok yeni kelime hayatımıza girecek. Yapılaşma karşıtlığı anlamına gelen ‘Nimby’, konut arzının artırılmasını destekleyenleri tanımlayan ‘Yimby’ gibi pek çok kavramı 2023’te duyacağız. Kriptografi ve synfuel (sentetik yakıt) gibi kavramlara da yakında aşina olmamız muhtemel.
The Economist 2023'te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti
Her yıl geleceğe dair yaptığı tahmin, analiz, değerlendirme ve spekülasyonlarla dikkat çeken ünlü İngiliz dergisi The Economist, 2023 yılı içinde yaşanması muhtemel olayları da listeledi. 10 madde arasında yer alan Türkiye ve Yunanistan detayı ise oldukça dikkat çekti.