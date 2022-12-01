Almanya Ekonomi Bakanlığına göre Çin 2027'ye kadar Tayvan'ı ilhak edecek

Alman basınındaki haberlerde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'ın, Almanya’nın ekonomik olarak Çin stratejisini değiştirmek istediği belirtildi.

Bakanlık çalışanlarının hazırladığı 100 sayfalık raporda, Alman-Çin ilişkilerinde ekonomik bağımlılığa dikkat çekilerek, Tayvan'ın en geç 2027'de Çin tarafından ilhak edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, Alman şirketlerinin Çin’deki yatırımları konusunda bağımlılığa işaret edilerek, bu ülkedeki yatırımları konusunda yeni raporlama gereklilikleri vurgulandı.

Haberlerde, Almanya'nın kendisini gelecekte dünyanın en büyük 2'inci ekonomisi olarak nasıl konumlandıracağı konusunda bir strateji üzerinde çalıştığı ve bu konuda bir taslak raporun hazırlandığı bildirildi.

Söz konusu stratejinin, "Çin ile ilişkiler", "Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) güçlendirilmesi" ile "ekonomik ve siyasi ortaklıklarının çeşitlendirilmesi" gibi 3 başlık altında hazırlandığı ifade edildi.

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Çin, son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçti.

Alman kamuoyu, son dönemde Rusya'ya enerji bağımlılığın "enerji kriziyle" sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.

FOTOĞRAF 7 Hemen bir ölüm nedeni verilmedi, ancak daha önceki raporlar, pandanın kötü huylu bir beyin tümörü olduğuna inanıldığını söyledi ve bu da Çinin pandanın tedavisine yardımcı olması için bu ayın başlarında Tayvana bir çift uzman göndermesine neden oldu. Tuan Tuan yanıt vermedi ve bir dizi nöbet geçirmesinin ardından komaya girdi. Tuan Tuan ve eşi Yuan Yuan, 1949da iç savaş nedeniyle bölünen Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde 2008de hayvanat bahçesine hediye edildi. APnin haberine göre pandaların vahşi doğada ortalama yaşam süresi 15-20 yıl iken, insan bakımı altında 30 yıl ve daha fazla yaşayabilirler. Pekin ve Taipei arasındaki bağlar, çiftin gelişinden bu yana, Çinin 2020de yeniden seçilen bağımsızlık yanlısı Başkan Tsai Ing-wenin seçilmesinin ardından 2016da temasları kesmesiyle, yıl içinde keskin bir şekilde azaldı. Çin, pandaları iyi niyetin bir işareti olarak yurt dışına gönderiyor, ancak hayvanlar ve ürettikleri yavrular üzerindeki mülkiyeti koruyor. Resmi olmayan bir ulusal maskot olan hayvanlar güneybatı Çine özgüdür, nadiren ürerler ve neredeyse tamamen bambu diyetine dayanırlar. Çin ile birleşmenin sembolü olan panda Tayvan'da öldü Taipei Hayvanat Bahçesi, Çin'den Tayvan'a hediye edilen iki dev pandadan biri olan Tuan Tuan'ın kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü açıkladı. BiP'te paylaş

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