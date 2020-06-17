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Gündem Almanyada kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü
POLİTİKA AVRUPA

Almanya'da kızının PKK tarafından kaçırılmasını protesto etti

Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T, burada kendisine destek veren bir grupla gösteri yaptı.

Haber Merkezi AA
Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden Başbakanlık önünde pankartlı eylem
Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden Başbakanlık önünde pankartlı eylem

Göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı, ayrıca üzerinde Nilüfer T’nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydi.

  • Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek vererek eyleme gelenlerin sayısının artmasından dolayı sevindiğini belirterek, "Zamanla insanların bana katılacağını biliyordum. Çünkü hala salgından dolayı çekiniyorlar. İnsanların çoğu sabah çalışıyor. Çalışma saatleri denk gelmemiş olmasaydı çok daha fazla kişi gelirdi." dedi.

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Terör örgütü PKK’nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Maide T, "Çünkü PKK sadece Kürtlerin ölmesini sağlıyor. Kürt gençlerinin ölmesini sağlıyor. Şimdiye kadar ne kadar genç öldü. Kürt'ü, Türk'ü öldü. Neye ulaştılar. Hiçbir yere ulaşamayacaklar. Boşu boşuna çocuklarımızın ölmelerine izin vermesinler. İnsanlarımız PKK’ya bel bağlamasın. PKK Kürtleri temsil etmiyor. PKK başka organları temsil ediyor. Kürtleri temsil etmiş olsaydı Kürt gençlerinin ölmesine sebep olmazlardı.” dedi.

DHA
Dağa kaçırılan kızlarını arıyorlar

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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin kendisine gönderdikleri mesajdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Maide T, şöyle devam etti:

  • "Bana sesli mesaj göndermişler. Beni destekleyeceklerine, bana destek olduklarına dair mesaj göndermişler. Bu beni çok mutlu etti. Bedenen burada olmasalar da yanımda olmasalar da ruhen burada yanımdalar. Aynı şekilde ruhen ben de onların yanındayım. Çünkü aynı acıları paylaşıyoruz. Acılarımız aynı, farklı değil. Avrupa’nın, en nihayetinde PKK’nın gençler için, sadece benim çocuğum, Kürt çocukları için değil bütün gençler için ne kadar tehlikeli örgüt olduğunun farkına varması lazım."

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Okula gidiyorum diye evden ayrılmıştı

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor.

Eylemlerine 3,5 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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