Almanya'dan AB ülkelerine çağrı: Kurallara uyun

Avro Bölgesi'nde 2025 yılı için uygun bütçe politikasının ne olduğu konusunu da görüşeceklerini aktaran Donohoe, Tek Pazarın geleceği ve AB'nin rekabetçiliği hakkında görüşlerini paylaşacaklarını, toplantıda Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde hangi aşamada olduğunu da değerlendireceklerini dile getirdi.