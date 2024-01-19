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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde olduğu Crew Dragon kapsülü şu an nerede?

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik gece saat 00.49'da başlayan yolculuğuna devam ediyor. Gezeravcı'nın ISS'ye ulaşması için yaklaşık 36 saat sürecek bir yolculuk planlanıyor.

10:21 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:22 - 19/01/2024 Cuma
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Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.


Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.


Alper Gezeravcı ve diğer üç astronot, 36 saat sürecek yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.



Roket Dünya'ya döndü


Falcon 9'un başarılı kalkışı ve sahneye çıkışının ardından roketin ilk aşamasının Dünya'ya dönüşü gerçekleşti.


Güçlendirici, planlandığı gibi fırlatılmasından sekiz dakikadan biraz daha kısa bir süre sonra, SpaceX'in Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki İniş Bölgesi-1'e indi.


Falcon 9'un ikinci aşaması ise kalkıştan yaklaşık 12 dakika sonra ayrıldı ve kapsülün 36 saatlik yolculuğu başladı.



Cumartesi istasyonda olacaklar


Crew Dragon kapsülünün, 20 Ocak Cumartesi saat 13.15'te istasyona ulaşması ve kenetlenmesi bekleniyor.


Daha sonra ise kapsülün kapısı açılacak ve astronotlar, uzay istasyonuna giriş yapacak.



Crew Dragon kapsülü şu an nerede?


Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Crew Dragon kapsülü, yolculuk süresi boyunca Dünya'nın etrafında dönerek yükseliyor. Siz de bu yolculuğu canlı olarak takip edebilirsiniz.


spacex.com/follow-dragon adresine giderek, Crew Dragon kapsülünün ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.




#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Astronot
4 saat önce
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