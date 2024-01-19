Fahrettin Altun'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: Devamı gelecek

Bu gece 00:49'da yolculuğu başlayacak Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görüntülü arama yaptılar. Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti.