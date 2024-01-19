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Fahrettin Altun'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: Devamı gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı için "Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

09:16 - 19/01/2024 Cuma
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Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başarıyla gerçekleşti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu
Alper Gezeravcı
'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Gurur duy Türkiye"


Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.


Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.





#Fahrettin Altun
#Alper Gezeravcı
#uzay
5 saat önce
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