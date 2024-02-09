Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü dünyaya döndü

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor. Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
Kapsülden gemiye alınacak Houston'a götürülecek
Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.