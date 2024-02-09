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Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü dünyaya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

16:33 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 16:53 - 9/02/2024 Cuma
AA
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü Florida kıyısına iniş yapıyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü Florida kıyısına iniş yapıyor.
Türkiye'nin ilk astronotu
Alper Gezeravcı
'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan
Dragon kapsülü
, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.


Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.


Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.


Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor. Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.


Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.


Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.



Kapsülden gemiye alınacak Houston'a götürülecek


Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.




#Dragon
#Dragon kapsülü
#İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı
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