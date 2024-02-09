Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü dünyaya döndü

, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan

'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor. Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.