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POLİTİKA

​Altaylı hep sokak darbesi planlamış

Altaylı hep sokak darbesi planlamış

İYİ Parti’de FETÖ tartışması başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Enver Altaylı ile ilgili ilginç bilgi verdi. Özdağ, İYİ Parti’yi kurarken Altaylı’nın kendisine “Parti kurmayın, sokağa dökülün” dediğini anlattı. Altaylı daha önce FETÖ’ye sokağa inilmesi gerektiğini, ‘sokak darbesinin başarısı için’ Almanların ekonomik kriz çıkarmaya çalıştıklarını söylemişti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Enver Altaylı
Enver Altaylı

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıklamalarıyla başlayan FETÖ tartışması devam ediyor. FETÖ krizinin merkezinde ise eski MİT’çi Enver Altaylı bulunuyor.

Enver Altaylı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçiştirdiği FETÖ iddialarına ilişkin Özdağ, sosyal medya hesabından, “Millî güvenlik, terör ve dış politika meselelerinde araştırma yapmadan konuşmam. Türk milliyetçiliği siyasi tarihi sadece okumadım yaşadım. Kimin kim ile bağlantısı olduğunu ve hedefini saatlerce rahmetli Türkeş ve (Muzaffer) Özdağ’dan dinledim. Bence biraz sakin olun. Bekleyelim görelim” açıklamasını yaptı.

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İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


‘SOKAĞA DÖKÜLÜN’ DEDİ

Özdağ, televizyon programında İYİ Parti kurulmadan önce FETÖ’nün bir CIA aparatı olan eski MİT’çi Enver Altaylı’nın kendisinden randevu istediğini belirterek, “Altaylı bana ‘Partiyi kurmayın. Partinizi kapatacaklar’ dedi. ‘Neden partiyi kapatsınlar? O parti kurulacak ve kapatılmayacak’ dedim. Peki kurmayalım da ne yapalım dediğimde, ‘Sokağa dökülün’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ

ABD’DE FETÖ’CÜYLE GÖRÜŞME

“Sokağa dökülün” diyen Enver Altaylı’nın iddianamesindeki “sokak” vurgusu da dikkat çekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ABD’de çeşitli temaslarda bulunduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan FETÖ’cü Bilal Ekşili ile buluştuğu belirtiliyor.

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Görüşmede Altaylı’nın, “Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesinin önemli olduğu, ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerektiği, sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik krizin şart olduğu, Almanların bu yönde çalışmaya başladıkları ve her türlü tedbiri almaya devam edecekleri, bu bilgiyi Almanlardan aldığını” söylediği belirtiliyor.

KAVUNCU’NUN AKRABASI

Özdağ’ın FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Enver Altaylı’nın yakın akrabası. CIA mensubu Ruzi Nazar ve oğlu Erkin Nasar ile aralarında yüksek meblağlarda ve çok sayıda swift işlemi tespit edilen Altaylı’ya, Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu tarafından “Enver abiye destek” açıklamasıyla çok sayıda para transferi yapıldığı da biliniyor.

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