Altaylı yine savunmadan kaçtı: Tutuklu kalmaya devam edecekler

Sanıklar Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle avukatlarıyla yeteri kadar görüşemediğini ve bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadığını ileri sürerek, daha önceki duruşmalara katılmamış ve savunma yapmamıştı. Mahkeme, 3 celsedir savunma yapmayan Altaylı ve Yılmaz’a savunmalarını yapıp yapmayacaklarını sordu. Ancak sanık Yılmaz, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

TUTUKLU KALACAKLAR

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından talebin reddedildiğini açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.