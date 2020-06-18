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Gündem Altaylı yine savunmadan kaçtı Tutuklu kalmaya devam edecekler
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Altaylı yine savunmadan kaçtı: Tutuklu kalmaya devam edecekler

FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski MİT’çi Enver Altaylı yine savunma yapmaktan kaçtı. Daha önceki duruşmalarda, koronavirüs salgını nedeniyle avukatıyla görüşemediğini ve savunmasını hazırlayamadığını ileri süren Altaylı, bu kez de damadı reddi hakim talebinde bulunduğu için savunma yapmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Altaylı
Enver Altaylı

Sanıklar Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle avukatlarıyla yeteri kadar görüşemediğini ve bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadığını ileri sürerek, daha önceki duruşmalara katılmamış ve savunma yapmamıştı. Mahkeme, 3 celsedir savunma yapmayan Altaylı ve Yılmaz’a savunmalarını yapıp yapmayacaklarını sordu. Ancak sanık Yılmaz, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

TUTUKLU KALACAKLAR

  • Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından talebin reddedildiğini açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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GÜNDEM
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