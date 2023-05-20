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Altı gün sonra ortaya çıkan Akşener hezimeti kabullendi: Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı

14 Mayıs seçimlerinden sonra derin bir sessizliğe gömülen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı gün sonra kameralar karşısında geçerek Meclis'te Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü kazandığını belirterek Cumhurbaşkanlığı'nın mutlaka kazanılması gerektiği vurgusu yaptı.

13:26 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zoraki destekleyen Yedili Masa 14 Mayıs'ta büyük bir hezimet aldı.

Seçim gecesinden bu yana derin bir sessizliğe gömülen ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepkilerin odağındaydı.

Hezimeti kabul etti

Akşener seçim mağlubiyetinden altı gün sonra kameralar karşısında geçti.

Konuşmasında seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu kazandığını kabul eden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması gerektiğini söyledi.

Akşener şu açıklamada bulundu;
  • "Ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık. 54 noktada çalışma yaptım.
  • Millet İttifakı’nın içinde kendi logomuzla giren iki partiydik. Böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi, seçim sonuçları açıklandı. İlginç bir mevzu var, sayın Erdoğan 49.52 oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,88. Katılma oranı yüzde 87.04.
  • Cumhur İttifakı'nın meclisi alması Cumhurbaşkanlığı'nın Millet İttifakı'nın alması gerektiğini ortaya koyuyor. Millet İttifakı adayının yerine Erdoğan'ın kazanması halinde, partili cumhurbaşkanı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Buna mani olmalıyız.
  • Dolayısıyla Meclis Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin olabilir ama daha da elzem halde sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.

"Kılıçdaroğlu için çalışacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için sonuna kadar çalışacağız. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gideceğim. Kapı çalma olarak bile şahsım adına çalışma yapacağım.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
21 dakika önce
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