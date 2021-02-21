Gündem Altı yaşındaki çocuğun kafası demir kapıya sıkıştı
TEKİRDAĞ

Altı yaşındaki çocuğun kafası demir kapıya sıkıştı

Tekirdağ'da evlerinin balkonundaki demir kapıya kafasını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan altı katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evinde oyun oynayan 6 yaşındaki Enes A. kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı. Çocuğu kurtaramayan aile, ihbarda bulunması üzerine olay gerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri geldi.

DHA

"KORKTUM BİRAZCIK"

Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin "Bir yerin ağrıdı mı?" sorusuna, "Ağrımadı da, korktum birazcık" diye cevap verdi.

DHA

Küçük çocuk oyuncak kutusunda sıkıştı
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Küçük çocuk oyuncak kutusunda sıkıştı
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde bulunan oyuncak paylaşım kutusu içindeki oyuncakları almak isteyen bir çocuk, kutunun içinde mahsur kaldı.


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Kırıkkale'de demir korkuluğa kafası sıkışan küçük çocuk kurtarıldı
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Kırıkkale'de demir korkuluğa kafası sıkışan küçük çocuk kurtarıldı
Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı. Çocuğun ailesi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.


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