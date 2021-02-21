Altı yaşındaki çocuğun kafası demir kapıya sıkıştı

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TBMM'de gündem nadir görülen hastalıklar ve iklim değişikliği

Down sendromlu ve otistik bireyler ile SMA gibi nadir hastalıkları taşıyanların sorunları bu hafta Meclis gündemine gelecek. Çözüm önerilerini de içeren araştırma komisyonu raporları Genel Kurul'da ele alınacak. Ayrıca iklim değişikliği, kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu da kurulacak.