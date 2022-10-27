Gündem Altılı masa 14 Kasımda sekizinci kez toplanıyor
POLİTİKA

Altılı masa 14 Kasım'da sekizinci kez toplanıyor

Adaylık tartışmalarının devam ettiği 6'lı masanın yeniden bir araya geleceği tarih belli oldu. 6'lı masa, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de DEVA Partisi Genel Merkezi’nde sekizinci kez toplanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masa 14 Kasımda sekizinci kez toplanıyor
Altılı masa

Adaylık bilmecesinin son bulmadığı Millet İttifakı'nda yeni toplantının tarihi belli oldu.

Sekizinci kez bir araya gelecek olan 6'lı masa üyeleri, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de toplanacak.

EV SAHİBİ DEVA PARTİSİ

Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacak.

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