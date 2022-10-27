Altılı masa 14 Kasım'da sekizinci kez toplanıyor Adaylık tartışmalarının devam ettiği 6'lı masanın yeniden bir araya geleceği tarih belli oldu. 6'lı masa, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de DEVA Partisi Genel Merkezi’nde sekizinci kez toplanacak.

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