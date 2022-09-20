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POLİTİKA

Altılı masa 2 Ekim'de yeniden toplanıyor

Sekiz ay içerisinde 36 görüşme yapan ancak hiçbir konuda sonuca varamayan 6'lı masa liderleri, 2 Ekim'den yeniden görüşme turlarını başlatıyor.

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Altılı masa 2 Ekimde yeniden toplanıyor
Altılı masa

Türkiye, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimler için geri sayımda. AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. 6'lı masa etrafında bir araya gelen liderler, kendi aralarındaki çekişmeler nedeniyle henüz aday belirleyebilmiş değil.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ISRARCI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için elinden geleni yapıyor. Ancak masanın diğer ortakları farklı isimler üzerinde duruyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda ısrarcı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise Abdullah Gül ismini sıcak tutuyor.

36 GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

8 aylık süreçte, 6'lı masa etrafında ve bire bir olmak üzere toplam 36 kez görüşen liderler, yeniden görüşme turunu başlıyor. 2 Ekim'de 6 muhalefet partisinin lideri yeniden görüşecek.

Kim aday olur senaryoları

Muhalefet kulislerine göre; CHP'de büyük bir kitle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana. Parti içerisinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakılmıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleyen lider ise Meral Akşener. İyi Parti tabanının özellikle Mansur Yavaş ismi üzerinde yoğunlaştığını partinin üst düzey isimleri sık sık vurgulamaya başladı.

  • Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakıyordu. Ancak Gül'ün tam mutabakat sağlanamaması durumunda aday olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu nedenle Davutoğlu ve Babacan da adaylık sinyalleri vermeye başladı.

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