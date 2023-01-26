Altılı masa aylar sonra ilk kez aday görüşmek için toplanıyor

Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday ismi açıklayamayan Altılı masada aday belirleme süreci başlıyor. Altılı masa toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur." dedi.