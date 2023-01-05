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POLİTİKA

Altılı masada bir yıl sonra adaylık konuşulacak: Bugün konusu açılır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masanın bugünkü toplantısında cumhurbaşkanı adaylık konusunun açılacağını söyledi. Karamollaoğlu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin,"Şansı yüksek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masada bir yıl sonra adaylık konuşulacak: Bugün konusu açılır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken masanın paydaşları arasında da anlaşmazlıklar devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda altılı masanın bugünkü toplantısınında adaylık konusunun açılacağını söyledi.

'BUGÜN KONUŞULACAK'

Altılı masanın adaylık tartışmalarına ilişkin Karamollaoğlu, "Bu konu bugün mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı" ifadelerini kullandı.

'ŞANSI YÜKSEK'

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili daha önce ”Şansı yüksek” açıklaması hakkında "Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım" dedi.

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