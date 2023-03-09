Altılı Masa'da 'Demirtaş' çıkmazı: Akşener mektubuna İYİ Parti'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş - Meral Akşener Bahadır Erdem.
Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Başkanı
Selahattin Demirtaş
dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yazdı. Demirtaş,
"Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP’nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir"
diye sordu.
HDP'nin destek vermesi durumunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle cumhurbaşkanı seçileceğini ileri süren Demirtaş, Akşener'e seslenerek
"HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız."
dedi.
Altılı Masa'ya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” demişti.
İYİ Parti'den ilk tepki
İYİ Parti'den ilk tepki
CHP'nin kanalı Halk TV'deki bir programa konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Erdem,
"Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metot yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil"
dedi.
"Çizgilerimiz var"
"Çizgilerimiz var"
"Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var"
ifadelerini kullanan Erdem,
"Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz"
diye konuştu.
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