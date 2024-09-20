Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

"Yanlış mı? Siz bir masada oturuyorsunuz. Masaya kumar masası diyorsunuz sonra geri dönüyorsunuz. Ve seçim kaybediliyor sorumlusu o değil sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Bunda vicdan var mı? Suçluyanlarda vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı hangi gerekçeyle geri geldi bunu sormak zorundayım? Gideni daha sonra döneni suçlamıyor kimse beni suçluyorlar. Akıl var mı burada? Vicdan var mı?"