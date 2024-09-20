Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'ortak aday' vaadiyle kurulan Altılı Masa'nın baş aktörlerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrasında istifa ederek genel başkanlık koltuklarını bırakmak zorunda kalan iki ismin seçim sürecinde kapalı kapılar ardında yaşananlara dair birbirlerine yönelik suçlamaları mahkeme salonuna taşınıyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında kendisini ihanetle suçlaması sonrası Akşener'in suç duyurusunda bulunup tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki eski dostlar nasıl düşman kesildi? Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki 'ihanet' polemiğine uzanan süreçte neler yaşandı?
2023 Türkiye seçimleri sonrası muhalefet cephesinde önemli bir değişim yaşandı. Altılı Masa, çeşitli partilerin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon sonucunda dağılma sürecine girdi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi tarafından kurulan masanın ömrü çok uzun olmadı.
Koltuklarını kaybettiler
Seçim sonuçları, Altılı Masa'nın beklentilerini karşılayamayınca, dağılış sürecini hızlandırdı. Altılı Masa'nın dağılışı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybetmesine kadar uzandı.
Seçim hezimeti sonrası koltuklarından olan iki ismin arasındaki kriz ise bitmedi. Peki bu krizin arka planında ne var?
Altılı Masa ve aday krizi
2024 seçimleri öncesinde, Altılı Masa olarak bilinen muhalefet ittifakı, ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda ciddi krizler yaşadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı.
Zehir zemberek sözlerle masadan kalktı
Üst üste yapılan Altılı Masa toplantılarından da sonuç çıkmadı. Diğer partilerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi Akşener'in direncini kıramadı.
Kılıçdaroğlu'na karşı Yavaş ve İmamoğlu'nu öne çıkardı
Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanı adayı olmaya çağırmıştı.
Altılı Masa'yı “kumar masasına” benzeten Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak, “Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor” ifadeleriyle adaylık önerisinde bulundu. Ancak her iki belediye başkanı, Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerini belirterek bu çağrıya olumsuz yanıt verdiler.
- Fakat “bitti” denilen ittifak için arka kapı diplomasisi devreye girdi. İmamoğlu ve Yavaş, hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yaparak durumu değerlendirdiler. Seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma şartıyla, Akşener 6 Mart’ta masaya geri döndü.
Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 seçimlerinde beklenen başarıyı elde edemedi ve seçimleri kaybetti. Bu sonuç, hem Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP hem de Altılı Masa için önemli bir dönüm noktası oldu. Seçim sonuçları, muhalefet bloğundaki gerginlikleri artırdı ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun stratejilerinin sorgulanmasına neden oldu.
Akşener ve Kılıçdaroğlu 'savaşı' bitmedi
İki ismin genel başkanlıklarını bırakmak zorunda kaldığı seçim hezimeti sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan birbirlerini suçlayan açıklamalar gelmeye başladı.
Katıldığı televizyon programlarında ve verdiği röportajlarda sık sık Akşener'in masadan ayrılmasına vurgu yapan Kılıçdaroğlu sert ithamlarda bulundu.
"Mahkemede hesaplaşacağız"
Tartışma yeniden alevlendi
İkili arasındaki kriz Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı programda sarfettiği sözlerle yeniden alevlendi. TV100'de konuşan CHP eski Genel Başkanı Akşener'e yönelik sert sözlerle yüklendi.
'İhanet' ve 'sahtekarlık' ile suçladı
Akşener'in Altılı Masa’dan ayrılmasına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu "Meral Akşener’e sorun. Kimse Meral Hanım'a bir şey demiyor. Neden masadan ayrıldı? Hangi gerekçeyle masaya geldi? Masaya neden kumar masası dedi?" ifadelerini kullandı.
Akşener tartışmayı mahkeme salonuna taşıyacak
Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının ardından gazeteci Aytunç Erkin, İYİ Parti Eski Genel başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’na yeniden bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını söyledi.