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Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

Lokman Özdemir
13:2020/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Altılı Masa - Kemal Kılıçdaoğlu - Meral Akşener
Altılı Masa - Kemal Kılıçdaoğlu - Meral Akşener

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'ortak aday' vaadiyle kurulan Altılı Masa'nın baş aktörlerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrasında istifa ederek genel başkanlık koltuklarını bırakmak zorunda kalan iki ismin seçim sürecinde kapalı kapılar ardında yaşananlara dair birbirlerine yönelik suçlamaları mahkeme salonuna taşınıyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında kendisini ihanetle suçlaması sonrası Akşener'in suç duyurusunda bulunup tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki eski dostlar nasıl düşman kesildi? Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki 'ihanet' polemiğine uzanan süreçte neler yaşandı?

2023 Türkiye seçimleri sonrası muhalefet cephesinde önemli bir değişim yaşandı. Altılı Masa, çeşitli partilerin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon sonucunda dağılma sürecine girdi.


CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi tarafından kurulan masanın ömrü çok uzun olmadı.


Koltuklarını kaybettiler


Seçim sonuçları, Altılı Masa'nın beklentilerini karşılayamayınca, dağılış sürecini hızlandırdı. Altılı Masa'nın dağılışı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybetmesine kadar uzandı.


İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden aday olmayan Meral Akşener, koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretti.

Altılı Masa'nın baş aktörü CHP, Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda da önemli bir değişim yaşadı. İlk turda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yeterli salt çoğunluğu elde edemeyince seçim ikinci tura taşındı.
İkinci turda ise Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Seçim hezimeti sonrası koltuklarından olan iki ismin arasındaki kriz ise bitmedi. Peki bu krizin arka planında ne var?



Altılı Masa ve aday krizi


2024 seçimleri öncesinde, Altılı Masa olarak bilinen muhalefet ittifakı, ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda ciddi krizler yaşadı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı.


Zehir zemberek sözlerle masadan kalktı


Üst üste yapılan Altılı Masa toplantılarından da sonuç çıkmadı. Diğer partilerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi Akşener'in direncini kıramadı.


İttifakta yaşanan ilk kriz, “kazanacak aday” tartışmalarıyla ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada,
"İYİ Parti, geldiğimiz noktada bir kıskaca alınmış ve dayatmaya zorlanmıştır. Ölümle sıtma arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakılmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir"
diyerek masadan kalktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'na karşı Yavaş ve İmamoğlu'nu öne çıkardı


Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanı adayı olmaya çağırmıştı.


Altılı Masa'yı “kumar masasına” benzeten Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak, “Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor” ifadeleriyle adaylık önerisinde bulundu. Ancak her iki belediye başkanı, Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerini belirterek bu çağrıya olumsuz yanıt verdiler.


  • Fakat “bitti” denilen ittifak için arka kapı diplomasisi devreye girdi. İmamoğlu ve Yavaş, hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yaparak durumu değerlendirdiler. Seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma şartıyla, Akşener 6 Mart’ta masaya geri döndü.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 seçimlerinde beklenen başarıyı elde edemedi ve seçimleri kaybetti. Bu sonuç, hem Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP hem de Altılı Masa için önemli bir dönüm noktası oldu. Seçim sonuçları, muhalefet bloğundaki gerginlikleri artırdı ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun stratejilerinin sorgulanmasına neden oldu.


Akşener ve Kılıçdaroğlu 'savaşı' bitmedi


İki ismin genel başkanlıklarını bırakmak zorunda kaldığı seçim hezimeti sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan birbirlerini suçlayan açıklamalar gelmeye başladı.


Katıldığı televizyon programlarında ve verdiği röportajlarda sık sık Akşener'in masadan ayrılmasına vurgu yapan Kılıçdaroğlu sert ithamlarda bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Meral Akşener’in Altılı Masa'dan ayrıldığı dönemi hatırlatarak,
"Anayasa değişiklikleri üzerinde uzlaşmışsak, masadan kalkma ve tekrar dönme süreçleri yaşanmamalıydı. Sayın Akşener’i daha sonra Saray’da görünce şaşırmadım; bu topraklarda maalesef ihanetler de görebiliyoruz"
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik suçlamalarına sessiz kalmayan Akşener Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada
"İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz. Benim bunları kaldırmam mümkün değil."
diyerek dava açacağını duyurmuştu.


"Mahkemede hesaplaşacağız"


Eski İYİ Parti Genel Başkanı,
"Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. kendi içimde tuttuğum her şey dilekçede olacak"
ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise dava iddialarına
"Türkiye’nin bu kadar ciddi sorunları varken sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?"
şeklinde cevap vermişti.

Tartışma yeniden alevlendi


İkili arasındaki kriz Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı programda sarfettiği sözlerle yeniden alevlendi. TV100'de konuşan CHP eski Genel Başkanı Akşener'e yönelik sert sözlerle yüklendi.


'İhanet' ve 'sahtekarlık' ile suçladı


Akşener'in Altılı Masa’dan ayrılmasına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu "Meral Akşener’e sorun. Kimse Meral Hanım'a bir şey demiyor. Neden masadan ayrıldı? Hangi gerekçeyle masaya geldi? Masaya neden kumar masası dedi?" ifadelerini kullandı.


'İhanet' suçlamasının da arkasında duran Kılıçdaroğlu
"Yanlış mı? Siz bir masada oturuyorsunuz. Masaya kumar masası diyorsunuz sonra geri dönüyorsunuz. Ve seçim kaybediliyor sorumlusu o değil sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Bunda vicdan var mı? Suçluyanlarda vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı hangi gerekçeyle geri geldi bunu sormak zorundayım? Gideni daha sonra döneni suçlamıyor kimse beni suçluyorlar. Akıl var mı burada? Vicdan var mı?"
diye sordu.


Akşener tartışmayı mahkeme salonuna taşıyacak


Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının ardından gazeteci Aytunç Erkin, İYİ Parti Eski Genel başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’na yeniden bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını söyledi.


Erkin TV 100'deki konuşmasında
"Sayın Kılıçdaroğlu dün akşam ihanet kelimesi sorusuna 'Yanlış mı söyledim' dedi. Meral Akşener bu söylem nedeniyle daha önce dilekçe hazırlayacağını dile getirmişti. Daha önce sorduğumda yakın çevresine hazırlıyoruz denmişti. fakat Kılıçdaroğlu'nun dün tekrar söylemesi üzerine o dilekçe revize edilerek ikinci kez ihanet kelimesini kullanmasından dolayı yeniden dilekçe hazırlanıp bir suç duyurusunda bulunacak. Ve aynı zamanda bir manevi tazminat davası açacak."
ifadelerine yer verdi.


Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Altılı Masa

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