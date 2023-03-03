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Altılı masanın geri kalanı yarın Saadet Partisi'nde toplanacak

İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması sonrası geri kalan beş partinin genel başkanları yarın Saadet Partisi'nde bir araya gelecek.

20:31 . 3/03/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları yarın Saadet Partisi'nde bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının yarın Saadet Partisi'nde buluşacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.




#buluşma
#liderler
#Saadet Partisi
1 saat önce
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