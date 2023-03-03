Altılı masanın geri kalanı yarın Saadet Partisi'nde toplanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü yaptığı açıklamada Altılı Masa'dan kalktığını açıkladı. Bu gelişme siyaset kulislerini hareketlendirirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda, "Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.